Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: ранены три человека, среди них — подросток 28 декабря, 14:37 Российские оккупанты обстреляли село Кизомыс в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В среду, 28 декабря, российские оккупационные войска обстреляли село Кизомыс в Херсонской области. Три человека получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, среди раненых есть 14-летний подросток.

Все пострадавшие доставлены в больницу, добавил Тимошенко.

Видео дня

Ранее в ОК Юг сообщали, что на юге Украины оккупационные войска РФ постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские силы пытаются помешать им подтягивать резервы.

Кроме того, в ночь на 27 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по позициям российских оккупационных войск в Херсонской области на левом берегу Днепра.