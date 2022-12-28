Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: ранены три человека, среди них — подросток
Российские оккупанты обстреляли село Кизомыс в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В среду, 28 декабря, российские оккупационные войска обстреляли село Кизомыс в Херсонской области. Три человека получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, среди раненых есть 14-летний подросток.
Все пострадавшие доставлены в больницу, добавил Тимошенко.
Ранее в ОК Юг сообщали, что на юге Украины оккупационные войска РФ постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские силы пытаются помешать им подтягивать резервы.
Кроме того, в ночь на 27 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по позициям российских оккупационных войск в Херсонской области на левом берегу Днепра.