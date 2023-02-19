Оккупанты обстреляли Бериславский район: трое погибших, трое детей получили ранения 19 февраля, 13:02 Одно из последствий «прилета» в Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА)

Утром в воскресенье, 19 февраля, россияне обстреляли село Бургунка Херсонской области, в результате чего погибли три человека. Кроме того, пострадали трое детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

Россияне обстреляли деревню Бургунка Бериславского района. Вражеский снаряд попал во двор. В момент обстрела в доме находились семья: трое взрослых и ребенок.

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По данным, руководителя ОВА, в результате удара три человека погибли — мать, отец и дядя. 13-летний мальчик получил ранение, его госпитализировали.

В этой же деревне из-за российских обстрелов ранения получил 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии.

Позже в Херсонской ОВА сообщили, что количество пострадавших из-за российских обстрелов села увеличилось.

«На данный момент известно о 8 пострадавших, из которых 3 – это дети», – говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали семь человек. На месте трагедии погибли три человека — отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека, — бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

За минувшие сутки, 18 февраля, российские войска 55 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего двое мирных жителей получили ранения.