Оккупанты обстреляли Бериславский район: трое погибших, трое детей получили ранения

19 февраля, 13:02
Поделиться:
Одно из последствий «прилета» в Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА)

Одно из последствий «прилета» в Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА)

Утром в воскресенье, 19 февраля, россияне обстреляли село Бургунка Херсонской области, в результате чего погибли три человека. Кроме того, пострадали трое детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

Россияне обстреляли деревню Бургунка Бериславского района. Вражеский снаряд попал во двор. В момент обстрела в доме находились семья: трое взрослых и ребенок.

Видео дня

По данным, руководителя ОВА, в результате удара три человека погибли — мать, отец и дядя. 13-летний мальчик получил ранение, его госпитализировали.

В этой же деревне из-за российских обстрелов ранения получил 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии.

Читайте также:

Украинский военный на передовой возле города Марьинка, Донецкая область (Фото:REUTERS/Marko Djurica) Это еще не «хваленое» наступление РФ. Какой основной замысел накопивших сил россиян — интервью NV с Александром Данилюком

Позже в Херсонской ОВА сообщили, что количество пострадавших из-за российских обстрелов села увеличилось.

«На данный момент известно о 8 пострадавших, из которых 3 – это дети», – говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали семь человек. На месте трагедии погибли три человека — отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека, — бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

За минувшие сутки, 18 февраля, российские войска 55 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего двое мирных жителей получили ранения.

https://www.youtube.com/embed/PpcuomeZx5A
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсонская область Дети Пострадавшие Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X