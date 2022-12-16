В результате обстрела Херсонской области погиб мирный житель 16 декабря, 00:41 Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

В результате обстрела села Монастырское Херсонской области погиб мирный житель. Оккупанты за сутки уже более 16 раз обстреляли Херсон.

Об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов.



«Российская армия не прекращает наносить удары по населенным пунктам Бериславского района. В течение суток под вражеским огнем оказались Бериславская, Нововоронцовская, Новоалександровская, Тягинская и Миловская территориальные громады. Среди них — город Берислав, пгт Нововоронцовка, села Осокоровка, Гавриловка, Тягинка, Одрадокаменка Львовое и Милово», — подчеркнул Литвинов.

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По его словам, в результате вражеских минометных обстрелов повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, подтвердилась информация, что 14 декабря при обстреле села Монастырское один человек погиб.