Оккупанты обстреляли Херсонскую область. Погиб 69-летний мужчина и пострадал полицейский 17 сентября, 18:11 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты в воскресенье, 17 сентября, обстреляли Херсонскую область. В результате погиб 69-летний мужчина и еще один человек получил ранение.

Пресс-служба Херсонской прокуратуры в Telegram сообщила, что 17 сентября приблизительно в 15:00 российские военные в очередной раз обстреляли Белозерскую общину Херсонского района.

Видео дня

«В поселке от полученных ранений погиб 69-летний мужчина, который находился во дворе домовладения. Повреждены не менее пяти частных домов, хозяйственные постройки», — сообщает прокуратура.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что обстрел произошел приблизительно в 14:50.

«Оккупанты ударили по Томиной Балке Белозерского района. Под огонь во своем дворе попал мужчина 1954 года рождения», — пишет он.

Прокудин добавил, что полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Херсонская ОВА добавила, что россияне обстреляли населенный пункт Садовое.

«Днем оккупанты в очередной раз обстреливали Херсонскую область. Под огнем было и Садовое. Травму спины в результате обстрела получил правоохранитель», — говорится в сообщении.

По данным администрации, в больнице полицейскому оказали необходимую помощь и сейчас его здоровью ничего не угрожает.