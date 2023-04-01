Выпустили 439 снарядов. Оккупанты за сутки 54 раза обстреляли Херсонскую область, три человека погибли 1 апреля, 09:00 Последствия прилетов в Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Российские военные за пятницу, 31 марта, совершили 54 обстрела Херсонской области. Они выпустили 439 снарядов из тяжелой артиллерии, авиации и Градов, погибли три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, Херсон захватчики атаковали пять раз.

Прокудин заявил, что 27 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

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«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения: 3 человека погибли, 2 — получили ранения», — добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 31 марта было эвакуировано 91 гражданское лицо.