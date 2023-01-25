Оккупанты за минувшие сутки 52 раза обстреляли Херсонскую область, есть погибший и раненые 25 января, 10:34 Враг обстрелял Херсонскую облоасть 52 раза, есть погибший и раненые (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

За минувшие сутки, 24 января, российские оккупанты 52 раза обстреляли территорию Херсонской области, 12 раз Херсон. Один человек погиб, шесть — ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

Как отмечается, оккупанты атаковали населенные пункты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, авиации, также по области нанесены ракетные удары.

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Херсон российские войска обстреляли 12 раз. Вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома.

Отмечается, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

Во вторник, 24 января, российские оккупанты обстреляли Херсон. Они нанесли удары по трем гражданским объектам города — школе, роддому и поликлинике.