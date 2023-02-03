Из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Оккупанты за сутки 65 раз атаковали Херсонскую область: двое погибших, девять раненых 3 февраля, 10:50 Одно из последствий обстрела оккупантов (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

За прошедшие сутки российские захватчики 65 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате вражеских ударов погибли двое и ранены девять мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

Как отмечается, военные РФ били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Также 13 раз был атакован Херсон. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома.

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«В минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, ранения разной степени тяжести получили девять жителей области», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди раненых есть 5-летний мальчик, ребенка в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

В четверг, 2 февраля, российские военные обстреляли детский сад в селе Золотая Балка Херсонской области. Пострадавших нет.