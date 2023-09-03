Оккупанты обстреляли Херсон и область: один погибший, четверо раненых 3 сентября, 21:34 Последствия российского обстрела Херсонской области, 3 сентября 2023 года (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)

В воскресенье, 3 августа, в результате российского обстрела Херсонской области погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

Он отметил, что около 18:00 россияне обстреляли жилые дома в Белозерке.



По его словам, на месте погиб 35-летний мужчина, а его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения и были госпитализированы. Также травмы лица получил 37-летний местный житель.



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Кроме того, Прокудин добавил, что российские оккупанты ударили по микрорайону Корабел в Херсоне. В результате обстрела 77-летнего мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями предплечья.



Офис генерального прокурора сообщил, что под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

2 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по жилым домам Бериславского района Херсонской области. В результате удара погиб местный житель и пострадали два человека.