Россияне 78 раз в сутки обстреляли Херсонскую область, два человека погибли — ОВА

26 февраля, 09:26
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские войска в течение субботы, 25 февраля, 78 раз обстреляли Херсонскую область, применив реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы, танки и беспилотники.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

В частности, оккупанты 13 раз атаковали Херсон. Вражеские снаряды попали в жилые дома и на территорию одного из предприятий.

Из-за российской агрессии в области за сутки погибли два человека, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

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25 февраля Херсонская ОВА сообщила о гибели двух человек в регионе из-за подрыва на российской мине. Еще один мужчина был госпитализирован после того, как он наступил на растяжку в Херсоне.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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