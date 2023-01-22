Российские захватчики обстреляли жилой район в оккупированных Олешках Херсонской области 22 января, 19:21 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские войска в воскресенье, 22 января, обстреляли жилой район во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук в Telegram.

По его словам, попадания были возле нескольких домов, а также по одной из школ. Известно, что в домах вылетели окна.

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20 января российские оккупанты совершили 36 обстрелов территории Херсонской области. Враг использовал артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы.

