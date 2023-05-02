РФ обстреляла Херсонскую область: три человека погибли, пятеро получили ранения

2 мая, 14:51
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РФ обстреляла Херсонщину (Фото:Херсонская областная прокуратура)

РФ обстреляла Херсонщину (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Во вторник, 2 мая, российские войска обстреляли Херсонскую область. Три человека погибли, пятеро ранены.

Глава ОВА Александр Прокудин сообщил в Telegram, что под обстрелом россиян оказалась Белозерская громада. Враг еще раз покрыл огнем села Кизомис и Велетенське. По данным Прокудина, один из погибших — 28-летний мужчина.

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Как сообщили в Херсонской прокуратуре, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Редактор: Татьяна Краевская

Теги:   Обстрел Херсонская область Война России против Украины

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