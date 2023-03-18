Войска РФ за сутки 50 раз обстреляли Херсонскую область, три человека ранены — ОВА 18 марта, 08:25 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в течение пятницы, 17 марта, совершили 50 обстрелов Херсонской области, ранив троих местных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.



По его словам, враг выпустил 237 снарядов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня Град.

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В частности, оккупанты трижды обстреляли Херсон. Семь вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

17 марта россияне обстреляли также, в частности, село Велетенское Херсонской области. Вражеские снаряды попали в детсад, обошлось без пострадавших.

По данным Генштаба ВСУ, всего по Украине в течение суток оккупанты нанесли один ракетный удар, 34 авиационных удара, а также совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

