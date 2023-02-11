Россияне 63 раза за сутки обстреляли Херсонскую область, трое гражданских ранены

11 февраля, 10:19
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в течение пятницы, 10 февраля, 63 раза обстреляли территорию Херсонской области, ранив троих местных жителей.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

Захватчики вели огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков. Кроме того, над областью были сбиты четыре беспилотника.

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Херсон попал под российские обстрелы 16 раз. Враг повредил снарядами жилые дома и здание железнодорожного вокзала.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты за сутки запустили 106 ракет по Украине, нанесли 59 авиационных ударов и совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеской артиллерии пострадали, в частности, Херсон и Антоновка Херсонской области.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Раненые Херсонская область Война России против Украины

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