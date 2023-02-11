Россияне 63 раза за сутки обстреляли Херсонскую область, трое гражданских ранены 11 февраля, 10:19 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в течение пятницы, 10 февраля, 63 раза обстреляли территорию Херсонской области, ранив троих местных жителей.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.



Захватчики вели огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков. Кроме того, над областью были сбиты четыре беспилотника.

Видео дня

Херсон попал под российские обстрелы 16 раз. Враг повредил снарядами жилые дома и здание железнодорожного вокзала.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты за сутки запустили 106 ракет по Украине, нанесли 59 авиационных ударов и совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеской артиллерии пострадали, в частности, Херсон и Антоновка Херсонской области.

