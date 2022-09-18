Циничный обстрел оккупантами микрорайона Херсона: погибли супруги и двое детей 18 сентября, 13:09 Погибшая семья в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)

В среду, 14 сентября, войска РФ совершили артиллерийский обстрел Таврического микрорайона Херсона. Снаряд попал в землю у многоэтажных жилых домов, а в эпицентре взрыва оказалась семья с двумя детьми. Все погибли.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По последним данным, погибшие супруги — бывшие сотрудники полиции. Обстрел жилмассива был произведен со стороны поселка, находящегося под контролем военнослужащих вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований.

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При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. (ч. 2 ст. 438 УК Украины), которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Украинские военные в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

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