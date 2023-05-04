Обстрел Херсонщины: количество погибших возросло до 23, в области объявлен трехдневный траур 4 мая, 09:39 Последствия обстрелов РФ в Херсонской области (Фото:Зеленский/Telegram)

Число погибших в Херсонской области в результате обстрелов РФ в среду, 3 мая, увеличилось до 23 человек. В области с сегодняшнего дня объявили дни траура по погибшим. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.



По словам Прокудина, накануне вечером два человека скончались в реанимации.



В память об убитых государством-агрессором людях Херсонская ОВА объявила 4, 5 и 6 мая днями траура.

Видео дня

Как сообщил Прокудин, в результате российских обстрелов 3 мая еще 46 человек получили ранения. Среди них — два ребенка.

Идет эвакуация местных жителей. Как сообщили в ОВА, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировали 84 человека.

В среду армия РФ 98 раз обстреляла область. Город Херсон враг атаковал 16 раз. Стреляли из тяжелой артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации.

Российские военные целились в жилые кварталы населённых пунктов области. Попали в два торговых заведения, Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС.

В Херсоне с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая объявили продленный комендантский час. В ОВА призвали сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.

По словам главы ОВА, такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть жителей опасности.