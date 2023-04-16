Мужчина, потерявший семью во время обстрела Херсона, вступит в ВСУ

16 апреля, 06:48
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Владимир Дудка (Фото:Херсонская областная ассоциация футбола/Facebook)

Владимир Дудка (Фото:Херсонская областная ассоциация футбола/Facebook)

Спортивный врач Владимир Дудка, потерявший дочь и жену во время обстрела Херсона, вступит в ряды ВСУ.

Об этом сообщает УНИАН.

"Мне теперь только в армию", - говорит мужчина, только что потерявший жену и дочь. Вспоминается генерал Лебедь, который сам предупреждал, что нет более мотивированных солдат, чем все потерявшие. Сегодня стало на одного такого больше", - заявил пресс-офицер комендатуры Херсона Дмитрий Плетенчук.

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В субботу, 15 апреля, оккупанты обстреляли из артиллерии Таврический район в Херсоне, в результате чего погибли две женщины. Ими оказались жена и дочь спортивного врача Владимира Дудки, работавшего в нескольких футбольных клубах.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсон Война в Украине Война России против Украины

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