Украинский фиксер итальянского издания La Repubblica погиб во время обстрела Херсона

27 апреля, 16:41
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Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне в среду, 26 апреля, погиб фиксер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик, который попал под обстрел вместе с журналистом Коррадо Дзунино возле Антоновского моста.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк сообщала, что у Битика не было аккредитации ВСУ, а съемочная группа дополнительно не получила разрешение на работу в «красной» зоне и добралась туда с нарушением правил.

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В то же время La Repubblica сообщило, что группа проехала через блокпосты, военные ее пропустили «без проблем». Издание предполагает, что журналист с коллегой попали в засаду российских снайперов.

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Также, по данным СМИ, фиксер был без бронежилета.

Накануне стало известно, что 26 апреля россияне обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, в результате чего погиб мирный житель и был ранен журналист итальянской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино.

Журналист работал над материалом о жизни в городе. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением плеча.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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