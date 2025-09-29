Российские оккупанты ударили по блокпосту в Херсоне, погиб полицейский

29 сентября, 12:52
Россия обстреляла Херсон и область (Фото: Полиция Херсонской области)

В понедельник, 29 сентября, Россия обстреляла Херсон и область. Погиб полицейский и мирный житель, есть раненые.

Об этом сообщила Нацполиция.

Россияне ударили неуправляемыми ракетами по прибрежным территориям Корабельного района Херсона. Под обстрел попал блокпост.

В результате вражеской атаки на месте погиб 40-летний сотрудник полиции. 21-летний полицейский получил минно-взрывную травму и контузии, его госпитализировали.

В Белозерке погиб местный 74-летний житель, который поднял неизвестный предмет с земли, а тот сдетонировал. Мужчина скончался в больнице, его 72-летняя жена также пострадала.

Полиция Херсонской области / Facebook
Полиция Херсонской области / Facebook

В Беляевке российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль, в результате чего пострадал 58-летний мужчина. А в Днепровском районе Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на частный дом, вследствие этого был травмирован 46-летний мужчина.

Также за помощью медиков обращались две жительницы Белозерки, которые пострадали от обстрелов в предыдущие дни.

Утром в пятницу, 26 сентября, российская армия обстреляла Херсон из авиации, ударив по городу около 15 авиабомбами.

