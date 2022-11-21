Россияне ударили по многоквартирным домам Херсона, есть пострадавшие — ОП 21 ноября, 20:48 В результате российского обстрела есть пострадавшие (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Оккупанты после бегства из украинского Херсона начали обстреливать мирных жителей. В понедельник, 21 ноября, войска РФ ударили по многоквартирным домам, есть пострадавшие.

Об этом сообщил заместитель глава Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей», — пишет он.

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Тимошенко добавил, что в Днепровском районе освобожденного города зафиксирован «прилет» в квартиру. В результате обстрела есть пострадавшие. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Ранее Тимошенко сообщал, что в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона в областную больницу доставили четыре человека. Во время госпитализации один человек скончался.

21 ноября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты уже третьи сутки совершают хаотичный обстрел Херсона.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что обстреливая освобожденный Херсон с левого берега Днепра страна-террорист хочет отомстить местным жителям.