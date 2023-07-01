Российские оккупанты обстреляли Херсон: двое детей получили ранения
Херсон (Фото:События через Facebook)
Российская армия в субботу, 1 июля, обстреляла Херсон. В результате попадания одного из снарядов в жилой дом двое детей получили ранения.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По словам Прокудина, под огнем в очередной раз оказались жилые кварталы города.
Двум пострадавшим — 9-летней девочке и 15-летнему парню медики оказывают необходимую помощь.
По данным Херсонской ОГА, за минувшие сутки россияне совершили 82 обстрела, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА, есть попадания в жилые кварталы населенных пунктов.
По Херсону оккупанты выпустили пять снарядов.
Из-за российской агрессии пять человек, среди которых один — ребенок, получили ранения.
В четверг, 29 июня, российские оккупанты обстреляли Пункт несокрушимости в Херсоне, куда мирные жители пришли за гуманитарной помощью. В результате атаки погибли два человека.