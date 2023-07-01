Российские оккупанты обстреляли Херсон: двое детей получили ранения 1 июля, 12:22 Херсон (Фото:События через Facebook)

Российская армия в субботу, 1 июля, обстреляла Херсон. В результате попадания одного из снарядов в жилой дом двое детей получили ранения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам Прокудина, под огнем в очередной раз оказались жилые кварталы города.



Двум пострадавшим — 9-летней девочке и 15-летнему парню медики оказывают необходимую помощь.

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По данным Херсонской ОГА, за минувшие сутки россияне совершили 82 обстрела, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА, есть попадания в жилые кварталы населенных пунктов.

По Херсону оккупанты выпустили пять снарядов.

Из-за российской агрессии пять человек, среди которых один — ребенок, получили ранения.

В четверг, 29 июня, российские оккупанты обстреляли Пункт несокрушимости в Херсоне, куда мирные жители пришли за гуманитарной помощью. В результате атаки погибли два человека.