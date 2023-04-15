Артиллерийский обстрел Херсона: погибшими оказались жена и дочь спортивного врача, работавшего в нескольких ФК 15 апреля, 20:30 Владимир Дудка (Фото:Херсонская областная ассоциация футбола/Facebook)

В субботу, 15 апреля, оккупанты обстреляли из артиллерии Таврический район в Херсоне, в результате чего погибли две женщины. Ими оказались жена и дочь спортивного врача Владимира Дудки, работавшего в нескольких футбольных клубах.

Об этом сообщает Херсонская областная ассоциация футбола в Facebook.

Как отмечается, мужчина был спортивным врачом, физиотерапевтом, работал в таких футбольных клубах, как МФК Кристалл Херсон, Таврия Симферополь, Энергия Новая Каховка и других.

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«Во время очередного вражеского обстрела, накануне Пасхи, российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города возле образовательного учреждения. Жена и дочь Владимира Дудки трагически погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Херсонская областная ассоциация футбола заявила, что предоставит финансовую помощь Дудке, а также публикует его карту для желающих помочь: 5168 7451 1561 2308 Приватбанк ( Дудка В.В.).

15 апреля оккупанты обстреляли Херсон, погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Они получили минно-взрывные травмы.