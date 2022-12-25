Целенаправленные террористические удары по Херсону. Оккупанты за вчерашний день попали в два медучреждения — видео 25 декабря, 18:35 Обстрел больницы в Херсоне в субботу, 24 декабря (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

Во время обстрела в Херсоне в субботу, 24 декабря, пострадали две больницы. В частности, удары нанесены по территории Херсонской областной клинической больницы и областного учреждения по оказанию психиатрической помощи.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

«Рашисты продолжают атаковать больницы в Херсонской области. Это целенаправленные террористические удары по учреждениям, оказывающим помощь людям. Вчера враг попал в два медучреждения Херсона», — написал он.

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По словам председателя ОВА, оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы.

Также атаковали областное учреждение по оказанию психиатрической помощи — разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления.

В результате вражеских атак люди не пострадали.

Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 24 декабря. В результате атак погибли 16 человек, еще 64 получили ранения разной степени тяжести.