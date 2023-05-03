В Херсонcкой области оккупанты убили 17 мирных жителей за день — омбудсмен 3 мая, 18:32 Последствия российского обстрела (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)

В среду, 3 мая, в результате российских обстрелов Херсонской области погибли 17 мирных жителей и около 26 пострадали.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Сегодня с утра российская сторона обстреливает Херсон и другие населенные пункты в области. Пока 17 человек погибли! Предварительно еще 26 получили ранения», — пишет омбудсмен.

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Пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook отметила, что с утра 3 мая российские войска начали массивно обстреливать город Херсон и населенные пункты области.

«По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 — получили травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также в этот день между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

Фото: Офіс Генерального прокурора/Facebook

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Фото: Офіс Генерального прокурора/Facebook

Утром 3 мая российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему в Херсоне гипермаркету Эпицентр. Три человека погибли, еще пять получили ранения.

Позже днем войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу Херсона.