В Херсонcкой области оккупанты убили 17 мирных жителей за день — омбудсмен
Последствия российского обстрела (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)
В среду, 3 мая, в результате российских обстрелов Херсонской области погибли 17 мирных жителей и около 26 пострадали.
Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.
«Сегодня с утра российская сторона обстреливает Херсон и другие населенные пункты в области. Пока 17 человек погибли! Предварительно еще 26 получили ранения», — пишет омбудсмен.
Пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook отметила, что с утра 3 мая российские войска начали массивно обстреливать город Херсон и населенные пункты области.
«По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 — получили травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Также в этот день между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.
Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Утром 3 мая российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему в Херсоне гипермаркету Эпицентр. Три человека погибли, еще пять получили ранения.
Позже днем войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу Херсона.