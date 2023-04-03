Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, где лечились более 200 пациентов — видео 3 апреля, 17:53 Выбило стекла в более двух десятков окон (Фото:Скриншот из видео Херсонська обласна державна адміністрація/Facebook)

Российские оккупанты в понедельник, 3 апреля, обстреляли больницу в Херсоне, где лечатся более 200 пациентов. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонская ОВА в Facebook.

Войска РФ ударили по больнице в обед. Выбило стекла в более двух десятков окон, также поврежден забор вокруг больницы.

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«Сейчас в заведении лечатся более 200 пациентов и работают 100 специалистов. К счастью, не было прямого попадания в здание, где находятся люди, поэтому нет пострадавших», — добавили.

ОВА также опубликовала видео, где показаны последствия российского обстрела.

1 апреля российские оккупационные войска совершили 60 обстрелов Херсонской области из Градов, артиллерии и авиации — выпустили 290 снарядов. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое — ранены.