Наносят удары из РСЗО и артиллерии. Россияне утром обстреливают Херсон, есть погибший

17 декабря, 12:13
Поделиться:
РФ снова обстреливает Херсон (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

РФ снова обстреливает Херсон (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

Российские оккупационные войска утром в субботу, 17 декабря, обстреливают освобожденный украинский Херсон — есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, оккупанты наносят удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона.

Читайте также:

Украинские танкисты на Донбассе, 29 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis) «Они изменили тактику». Россия учится на своих ошибках и думает о возможном новом наступлении зимой — интервью с военным экспертом

В результате 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Видео дня

После бегства россиян из Херсона 11 ноября они начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. Днем в четверг, 15 декабря, войска РФ нанесли удар по центру Херсона. Погибли два человека.

https://www.youtube.com/embed/KDmqJDGVv00
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсон Война России против Украины Ярослав Янушевич

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X