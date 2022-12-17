Наносят удары из РСЗО и артиллерии. Россияне утром обстреливают Херсон, есть погибший 17 декабря, 12:13 РФ снова обстреливает Херсон (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

Российские оккупационные войска утром в субботу, 17 декабря, обстреливают освобожденный украинский Херсон — есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, оккупанты наносят удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона.

В результате 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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После бегства россиян из Херсона 11 ноября они начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. Днем в четверг, 15 декабря, войска РФ нанесли удар по центру Херсона. Погибли два человека.