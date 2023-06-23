Количество жертв российского обстрела Херсона увеличилось до трех человек — ОВА

23 июня, 17:46
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Количество жертв российского обстрела коммунального предприятия в Херсоне 23 июня возросло до трех человек. В больнице скончался 53-летний сотрудник предприятия.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«В медучреждении остановилось сердце 53-летнего работника транспортного предприятия, которое сегодня обстреляли российские террористы», — пишет он.

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Прокудин добавил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчины, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Ранее глава ОВА сообщил, что в Херсоне армия РФ нанесла удар по коммунальному транспортному предприятию. В результате 55-летний мужчина погиб на месте, а его 43-летний коллега умер в медучреждении из-за травм, несовместимых с жизнью.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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