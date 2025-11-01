За прошедшие сутки в Херсонкой области из-за обстрелов российских войск погибли два человека, еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Зафиксировано также повреждение инфраструктуры.

Об этом 1 ноября сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Россия атаковала Херсон и ряд населенных пунктов, в частности Кизомыс, Приднепровское, Антоновку, Днепровское, Софиевку, Дарьевку, Садовое, Белозерку, Чернобаевку, Берислав, Золотую Балку, Качкаровку и Львове.

Фото: Национальная полиция Украины

В результате атак повреждены 39 объектов: многоквартирные и частные дома, детский сад, церковь, общежитие, инфраструктура завода, служебный автомобиль полиции и несколько гражданских авто, газопроводы, торговые киоски и хозяйственные постройки.

В частности, в Белозерке дрон повредил заводскую инфраструктуру, многоквартирный дом и авто, ранены два местных жителя. В Дарьевке в результате атаки БпЛА пострадали двое мужчин, еще двое получили травмы на трассе возле Степановки.

В Чернобаевке дрон повредил церковь, а артиллерийские обстрелы в Антоновке, Качкаровке и Золотой Балке разрушили здания и хозяйственные постройки.

В результате массированных ударов по Днепровскому району Херсона погибли 56-летняя женщина и 51-летний мужчина, ранены 13 человек в возрасте от 44 до 73 лет. Повреждено рынок, многоквартирные дома, детский сад и торговые объекты.

После обстрелов Центрального и Корабельного районов города ранены еще два человека, повреждены жилые дома, общежитие и служебный автомобиль полиции.

На местах событий работали профильные службы, которые документировали и устраняли последствия атак, сообщили правоохранители.

В ночь на 1 ноября Россия атаковала Украину более 220 дронами, среди которых около 140 шахедов. Противовоздушная оборона обезвредила 206 БпЛА. Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на семи локациях.