Еще один человек погиб в результате российского удара по троллейбусу в Херсоне — ОВА 19 сентября, 15:27 19 сентября Россия обстреляла троллейбус в Херсоне (Фото:МВД)

В результате российского удара по троллейбусу в Херсоне погиб 57-летний местный житель.

Об этом сообщил глава Херсонская ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«К сожалению, в больнице остановилось сердце 57-летнего херсонца, пострадавшего в результате российского удара по троллейбусу», — написал он.

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Во вторник, 19 сентября, страна-агрессор Россия обстреляла Херсон. В результате удара по троллейбусу были ранены пассажиры. Ранее сообщалось об одном погибшем — сержанте полиции, который находился рядом.

В МВД уточнили, что погибший — 49-летний Андрей Тарчинский. Он был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после оккупации Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения Херсон и попал в Иловайский котел.

Вместе с побратимами спасал бойцов, был сам тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения.