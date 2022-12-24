Кулеба обратился к Западу после массированного обстрела Херсона: «Нам нужна ваша поддержка, чтобы бороться со злом» 24 декабря, 17:13 Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного обстрела Херсона оккупантами в субботу, 24 декабря, призвал западных партнеров к активной и продолжительной поддержке Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Сочельник. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовят праздничные ужины, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом», – написал он.

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Российские войска в субботу утром, 24 декабря, совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Число погибших возросло до восьми, в Офисе президента говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.

Оккупанты атаковали город около 11:00. Они обстреляли жилой район города, занялись шесть легковых автомобилей. Для ликвидации пожара спасателям понадобилось 40 минут.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Накануне, 23 декабря, в результате атаки погибли трое жителей города. В Центре нацсопротивления заявили, что армия РФ использовала для атаки фосфорные бомбы.