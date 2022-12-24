Кулеба обратился к Западу после массированного обстрела Херсона: «Нам нужна ваша поддержка, чтобы бороться со злом»
Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного обстрела Херсона оккупантами в субботу, 24 декабря, призвал западных партнеров к активной и продолжительной поддержке Украины.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Сочельник. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовят праздничные ужины, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом», – написал он.
Российские войска в субботу утром, 24 декабря, совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Число погибших возросло до восьми, в Офисе президента говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.
Оккупанты атаковали город около 11:00. Они обстреляли жилой район города, занялись шесть легковых автомобилей. Для ликвидации пожара спасателям понадобилось 40 минут.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Накануне, 23 декабря, в результате атаки погибли трое жителей города. В Центре нацсопротивления заявили, что армия РФ использовала для атаки фосфорные бомбы.