В Херсоне российские оккупанты атаковали больницу, травмированы две медицинские работницы

9 января, 14:00
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Россияне атаковали Херсон (Фото: Скриншот из видео)

Россияне атаковали Херсон (Фото: Скриншот из видео)

Днем пятницы, 9 января, армия страны-агрессора России нанесла удар по больнице в Херсоне. В результате атаки известно о двух пострадавших.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

«В полдень российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне», — написали там.

В результате удара было повреждено одно из отделений, а две медицинские сестры получили минно-взрывные травмы и контузии.

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Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь, отметили в ОВА.

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько уточнил, что удар произошел около 12:15 в Днепровском районе города.

В четверг, 8 января, Россия обстреляла центральную часть Херсона, в результате чего погибли трое мужчин.

Еще три человека получили ранения и находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Херсон Атака Война России против Украины Больница Пострадавшие

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