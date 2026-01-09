В Херсоне российские оккупанты атаковали больницу, травмированы две медицинские работницы
Россияне атаковали Херсон (Фото: Скриншот из видео)
Днем пятницы, 9 января, армия страны-агрессора России нанесла удар по больнице в Херсоне. В результате атаки известно о двух пострадавших.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА.
«В полдень российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне», — написали там.
В результате удара было повреждено одно из отделений, а две медицинские сестры получили минно-взрывные травмы и контузии.
Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь, отметили в ОВА.
Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько уточнил, что удар произошел около 12:15 в Днепровском районе города.
В четверг, 8 января, Россия обстреляла центральную часть Херсона, в результате чего погибли трое мужчин.
Еще три человека получили ранения и находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.