Россияне ударили по центру Херсона: погибли трое мужчин, есть раненые

Страна-агрессор Россия в четверг, 8 января, атаковала центральную часть Херсона , в результате чего погибли трое мужчин.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

По его данным, российские оккупанты обстреляли центр Херсона около 12:30.

В результате удара получили ранения три человека. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь в больнице.

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В 15:05 Прокудин сообщил, что один из пострадавших в результате российских обстрелов, 57-летний херсонец, скончался в больнице.

Около 06:30 войска РФ обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона, заявил начальник Херсонской МВА Шанько Ярослав.

В результате утренней атаки был поврежден многоквартирный дом. В частности, поврежден фасад и выбиты окна. Обошлось без пострадавших.

За минувшие сутки под удар РФ попали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны. Повреждены частные и многоэтажные дома, церковь, автомобили.

В результате обстрелов в Херсонской громаде два человека погибли, еще двое — получили ранения.