Россияне ударили по центру Херсона: погибли трое мужчин, есть раненые
Последствия удара РФ по Днепровскому району Херсона утром 8 января (Фото: Шанько Ярослав/Телеграм)
Страна-агрессор Россия в четверг, 8 января, атаковала центральную часть Херсона, в результате чего погибли трое мужчин.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.
По его данным, российские оккупанты обстреляли центр Херсона около 12:30.
В результате удара получили ранения три человека. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь в больнице.
В 15:05 Прокудин сообщил, что один из пострадавших в результате российских обстрелов, 57-летний херсонец, скончался в больнице.
Около 06:30 войска РФ обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона, заявил начальник Херсонской МВА Шанько Ярослав.
В результате утренней атаки был поврежден многоквартирный дом. В частности, поврежден фасад и выбиты окна. Обошлось без пострадавших.
За минувшие сутки под удар РФ попали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны. Повреждены частные и многоэтажные дома, церковь, автомобили.
В результате обстрелов в Херсонской громаде два человека погибли, еще двое — получили ранения.