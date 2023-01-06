Оккупанты обстреляли еще одну пожарную часть в Херсоне: есть погибшие и раненые
Последствия обстрела пожарной части в Херсоне 6 января (Фото:ГСЧС Украины / Telegram)
Российские оккупанты утром в пятницу, 6 января, обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате действий войск РФ есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
По его словам, зафиксировано не менее четырех взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе.
По данным ГСЧС Украины, погиб один спасатель.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram, россияне вели огонь по подразделению из артиллерии.
В четверг, 5 января, войска РФ также нанесли удар по пожарной части в Херсоне. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.