Оккупанты обстреляли еще одну пожарную часть в Херсоне: есть погибшие и раненые 6 января, 11:51 Последствия обстрела пожарной части в Херсоне 6 января (Фото:ГСЧС Украины / Telegram)

Российские оккупанты утром в пятницу, 6 января, обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате действий войск РФ есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, зафиксировано не менее четырех взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе.

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По данным ГСЧС Украины, погиб один спасатель.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram, россияне вели огонь по подразделению из артиллерии.

В четверг, 5 января, войска РФ также нанесли удар по пожарной части в Херсоне. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.

