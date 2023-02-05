Оккупанты атаковали лицей в Херсоне, произошел пожар — ОВА 5 февраля, 15:01 Последствия обстрела Херсона 5 февраля (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

Российские оккупанты утром воскресенья, 5 февраля, обстреляли строительный лицей в Херсоне, что привело к пожару.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.



Отмечается, что возгорание произошло в двухэтажном здании на площади в 100 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали огонь.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 4 февраля российские захватчики произвели 61 обстрел Украины из реактивных систем залпового огня. В частности, оккупанты били по гражданской инфраструктуре Херсона.