Оккупанты атаковали лицей в Херсоне, произошел пожар — ОВА

5 февраля, 15:01
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Последствия обстрела Херсона 5 февраля (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

Последствия обстрела Херсона 5 февраля (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

Российские оккупанты утром воскресенья, 5 февраля, обстреляли строительный лицей в Херсоне, что привело к пожару.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

Отмечается, что возгорание произошло в двухэтажном здании на площади в 100 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали огонь.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

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По данным Генштаба ВСУ, в течение 4 февраля российские захватчики произвели 61 обстрел Украины из реактивных систем залпового огня. В частности, оккупанты били по гражданской инфраструктуре Херсона.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Херсон Пожежа Война России против Украины

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