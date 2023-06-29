Оккупанты обстреляли пункт выдачи помощи в Херсоне, двое погибших 29 июня, 16:02 Последствия российского артиллерийского обстрела Херсона, 29 июня 2023 года (Фото:скриншот / Прокудін Олександр — Офіційна сторінка / Telegram)

Российские оккупанты днем в четверг, 29 июня, обстреляли Пункт несокрушимости в Херсоне, куда мирные жители пришли за гуманитарной помощью, погибли два человека.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Еще два человека госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, войска страны-террориста России обстреляли Херсон из артиллерии около 13:00, огонь уничтожил складские помещения, осколки повредили другие гражданские объекты.

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По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты выпустили 12 снарядов по Херсону, ударили по жилым кварталам области, были ранены три человека. Враг выпустил 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков, Градов и беспилотников.