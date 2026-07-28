Российские войска ударили из артиллерии по центру Херсона, погиб мужчина

Утром во вторник, 28 июля, армия РФ обстреляла из артиллерии Центральный район Херсона. В результате атаки погиб 61-летний мужчина.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, россияне нанесли удар по городу ориентировочно в 04:30.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько также сообщил, что в больнице умерла 88-летняя женщина, получившая накануне утром тяжелые ранения в результате обстрела Днепровского района.

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«Врачи почти сутки боролись за жизнь пострадавшей, но полученные телесные повреждения оказались смертельными», — отметил он.

25 июля сообщалось, что в результате российской атаки на Херсон погиб один человек, еще двое получили ранения, а также было повреждено историческое здание, которое с 1906 по 1918 год служило главной резиденцией посольства Италии.

19 июля беспилотник армии РФ попал в многоэтажный дом в Корабельном районе Херсона. В результате атаки пострадали пять человек, двое из них — дети.