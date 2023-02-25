Оккупанты обстреляли Херсон, три человека ранены — Ермак

25 февраля, 17:38
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Последствия российского обстрела Херсона, 25 февраля 2023 (Фото:Андрей Ермак / Twitter)

Последствия российского обстрела Херсона, 25 февраля 2023 (Фото:Андрей Ермак / Twitter)

Российские оккупанты в субботу, 25 февраля, обстреляли Херсон, в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter.

Днем Херсонская ОВА сообщала о ранении двух работников областной аварийно-спасательной службы в результате российского обстрела.

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Позже местные Telegram-каналы писали о новых взрывах в Херсоне.

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24 февраля российские войска нанесли удар по детсаду в Херсоне. К счастью, мирные люди не пострадали.

Всего за прошедшие сутки оккупанты 83 раза атаковали населенные пункты Херсонской области. Враг использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и беспилотники.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Херсон Раненые Андрей Ермак Война России против Украины

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