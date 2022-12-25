Массированный обстрел Херсона: оккупанты били туда, где точно должны были быть люди — облсовет 25 декабря, 17:42 Последствия обстрела Херсона российскими оккупантами, 24 декабря 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты 24 декабря сознательно нанесли удар по центру Херсона, зная, что там будет много гражданских. Об этом рассказал первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона в воскресенье, 25 декабря.

«Это был сознательный террористический акт. Там не было рядом ни одной военной цели, ни одного объекта критической инфраструктуры, по которым враг тоже бьет… Это был удар исключительно по тем локациям, где они на 100% знали, что там есть скопление людей», — рассказал он.



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Соболевский напомнил, что россияне нанесли удары рядом с центральным рынком и центральным супермаркетом, куда в выходной день приходит много людей. Пострадавшим оказывают помощь, некоторые из них — в тяжелом состоянии.

Утром 25 декабря в Херсонской ОВА сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию области. Погибли 16 человек, 64 — были ранены.



24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места. Президент Владимир Зеленский назвал удар россиян по Херсону террором и убийством «ради запугивания и удовольствия». Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством.