Оккупанты нанесли удар по Херсону, погиб пожилой мужчина — ОП 23 ноября, 17:45 Флаги в центре Херсона после освобождения города (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в среду, 23 ноября, обстреляли Херсон из артиллерии, в результате погиб 73-летний мужчина. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

«Херсон. Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 лет», — написал Тимошенко.

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23 ноября Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что систематические обстрелы Херсона со стороны оккупантов были прогнозированными, а россияне ведут пропагандистскую войну.

В результате обстрела оккупантами Херсона 22 ноября погибли три человека.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.