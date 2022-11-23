Оккупанты нанесли удар по Херсону, погиб пожилой мужчина — ОП

23 ноября, 17:45
Поделиться:
Флаги в центре Херсона после освобождения города (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Флаги в центре Херсона после освобождения города (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в среду, 23 ноября, обстреляли Херсон из артиллерии, в результате погиб 73-летний мужчина. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

«Херсон. Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 лет», — написал Тимошенко.

Видео дня

Читайте также:
РФ планомерно обстреливает Херсон, чтобы отомстить местным жителям — Подоляк

23 ноября Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Читайте также:
Новый обстрел Украины. В Киеве и области погибли люди, две АЭС отключились от сети, по всей стране нет света и воды — онлайн

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что систематические обстрелы Херсона со стороны оккупантов были прогнозированными, а россияне ведут пропагандистскую войну.

В результате обстрела оккупантами Херсона 22 ноября погибли три человека.

Читайте также:

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.

https://www.youtube.com/embed/-bMBKgP9qnA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обстрел Херсон Кирилл Тимошенко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X