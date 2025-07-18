Оккупанты атаковали FPV-дроном авто главного раввина Херсона

18 июля, 02:11
Российский дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона (Фото: Кадр из видео/Chief rabbi of Ukraine — Главный раввин Украины/Facebook)

Вечером четверга, 17 июля, российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

«Я только что говорил с ним по телефону. Дрон попал в машину на въезде в Херсон, в момент удара раввин, его жена и маленькая дочь находились в машине. Беспилотник влетел в машину на очень большой скорости! Слава Богу, они не пострадали! Это очень большое чудо!», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты уничтожили одно из самых известных сооружений в старой части Херсона — Дом культуры судостроителей. Это произошло 14 июля во время обстрела центральной части города. После прибытия спасателей враг нанес повторный удар по зданию.

В результате атаки сооружение получило серьезные повреждения — возник масштабный пожар.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Херсон FPV-дроны

