Российские оккупанты обстреляли Херсон: 23 человека ранены, в том числе трое детей 16 июня, 17:18 Российский обстрел Херсона, 9 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В пятницу, 16 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего ранения получили 23 человека, в том числе трое детей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.



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Ермак уточнил, что удары наносились по:

Таврическому микрорайону,

Корабельному району,

центральной части города.

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.

Ермак также добавил, что укрытие спасло жизни многим мирным жителям.

Россияне регулярно обстреливают Херсон, где продолжается эвакуация после теракта РФ на Каховской ГЭС и подтопления региона. 11 июня россияне атаковали лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега Днепра в Херсонской области, в результате погибли три человека, более 20 были ранены.

Российские оккупанты вечером в среду, 14 июня, обстреляли Херсон и ранили двух волонтеров.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения значительные.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям по поводу подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.