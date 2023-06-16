Российские оккупанты обстреляли Херсон: 23 человека ранены, в том числе трое детей

16 июня, 17:18
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Российский обстрел Херсона, 9 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Российский обстрел Херсона, 9 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В пятницу, 16 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего ранения получили 23 человека, в том числе трое детей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.

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Ермак уточнил, что удары наносились по:

  • Таврическому микрорайону,
  • Корабельному району,
  • центральной части города.

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.

Ермак также добавил, что укрытие спасло жизни многим мирным жителям.

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Россияне регулярно обстреливают Херсон, где продолжается эвакуация после теракта РФ на Каховской ГЭС и подтопления региона. 11 июня россияне атаковали лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега Днепра в Херсонской области, в результате погибли три человека, более 20 были ранены.

Российские оккупанты вечером в среду, 14 июня, обстреляли Херсон и ранили двух волонтеров.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения значительные.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям по поводу подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Война России против Украины

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