Войска РФ в течение дня 20 раз обстреляли Херсонскую общину и повредили дома — горсовет

12 февраля, 22:01
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Последствия обстрела Херсонской общины 12 февраля (Фото:Херсонский городской совет / Telegram)

Последствия обстрела Херсонской общины 12 февраля (Фото:Херсонский городской совет / Telegram)

Российские оккупанты в воскресенье, 12 февраля, 20 раз обстреляли Херсонскую общину, ранив одного человека и повредив частные дома.

Об этом сообщил Херсонский городской совет в Telegram.

Раненого мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Под вражеские обстрелы попали Антоновка, микрорайон Остров и центр Херсона. Захватчики также повредили здание концертного зала Юбилейный, обстреляли Херсонский морской порт и площадь Свободы.

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Утром 12 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Враг нанес удар по зданию облгосадминистрации.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины Повреждения

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