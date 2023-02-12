Войска РФ в течение дня 20 раз обстреляли Херсонскую общину и повредили дома — горсовет 12 февраля, 22:01 Последствия обстрела Херсонской общины 12 февраля (Фото:Херсонский городской совет / Telegram)

Российские оккупанты в воскресенье, 12 февраля, 20 раз обстреляли Херсонскую общину, ранив одного человека и повредив частные дома.

Об этом сообщил Херсонский городской совет в Telegram.

Раненого мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Под вражеские обстрелы попали Антоновка, микрорайон Остров и центр Херсона. Захватчики также повредили здание концертного зала Юбилейный, обстреляли Херсонский морской порт и площадь Свободы.

Видео дня

Утром 12 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Враг нанес удар по зданию облгосадминистрации.