Россияне обстреляли больницу в Херсоне: восемь пострадавших, среди них медики и пациенты

2 июля, 06:54
Последствия российского удара по одной из херсонских больниц 1 июля (Фото: Прокудин Александр/Telegram)

Поздно вечером вторника, 1 июля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии одну из больниц Херсона. В результате удара ранения получили пятеро пациентов и трое медицинских сестер.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, обстрел произошел около 23:00. В результате атаки пострадало здание больницы.

Прокудин Александр/Telegram
Прокудин Александр/Telegram
«44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно. В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов — мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них — взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения», — отметил Прокудин.

Прокудин Александр/Telegram
Прокудин Александр/Telegram
Еще одна 69-летняя женщина получила помощь на месте и отказалась от госпитализации.

Прокудин Александр/Telegram
Прокудин Александр/Telegram
Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Херсон Обстрел Александр Прокудин

