В результате российского ракетного обстрела Херсона один человек погиб — горсовет

19 декабря, 21:26
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Войска РФ начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300 (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Войска РФ начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300 (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Россия в понедельник, 19 декабря, нанесла новые ракетные удары по Херсону. В результате обстрела погиб мирный житель, возле машины которого упал снаряд.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета в Telegram.

Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что одна из российских ракет попала в здание Херсонской облгосадминистрации, а вторая — в здание государственного учреждения. Также из-за обстрела пострадала гимназия № 6.

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«При обстреле погиб херсонец, возле машины которого упал снаряд», — говорится в сообщении.

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По данным Плетенчука, войска РФ начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300, пытаясь поразить город с большего расстояния. Он добавил, что за свои действия враг получает достойный ответ от ВСУ.

После бегства россиян из Херсона 11 ноября они практически ежедневно обстреливают деоккупированный город. Утром 17 декабря оккупанты нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате погиб 36-летний мужчина, есть одна пострадавшая.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Российская агрессия Херсон Войска РФ

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