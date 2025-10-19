В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще 14 ранены

Оккупанты за сутки убили гражданского и ранили еще 14 в Харьковской области (Фото: Олег Синегубов/Facebook)

За прошедшие сутки в результате обстрелов армии РФ в Харьковской области погиб один гражданский. Еще 14 человек травмированы.

Об этом сегодня, 19 октября, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Оккупанты атаковали город Харьков и 5 населенных пунктов области. Били 10 КАБами, тремя FPV-дронами, одним БпЛА, тип которого устанавливается.

В с. Барановка Золочевской общины погиб 35-летний мужчина, и пострадали мужчины 31, 33, 49 лет. 19-летний и 25-летний мужчины пострадали в с. Сподобовка Шевченковской громады. Кроме того, в с. Ковшаровка Купянской громады ранили 83-летнего мужчину, а 82-летняя женщина пострадала в с. Шевченково. Поврежден также частный дом. В г. Лозовая пострадали 39-летний мужчина и женщины 47, 54, 66, 79, 80 лет, а в селе Купянск-Узловой Купянской громады — 44-летний мужчина.

В Харькове повреждено остекление окон общежития, еще один частный дом — в Лозовском районе, а в Богодуховском районе — автомобиль.

Кроме того, Россия ночью ударила шахедами по трем многоэтажкам в городе Шахтерское Днепропетровской области. В результате обстрелов 10 раненых.