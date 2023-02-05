Из артиллерии и минометов. Оккупанты ночью били по трем районам Харьковской области

5 февраля, 08:48
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Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В воскресенье, 5 февраля, российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате повреждены админздание медицинского учреждения и частные жилые дома.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, российские военные обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, примыкающие к линии столкновения.

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В результате обстрелов Купянска повреждены админздание медицинского учреждения и частные жилые дома.

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По словам Синегубова, в Волчанске огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Люди не пострадали.

В пятницу, 3 февраля, российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате погибли двое братьев, их отец ранен.

https://www.youtube.com/embed/u_8le5YVNIU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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