Из артиллерии и минометов. Оккупанты ночью били по трем районам Харьковской области 5 февраля, 08:48 Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В воскресенье, 5 февраля, российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате повреждены админздание медицинского учреждения и частные жилые дома.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, российские военные обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, примыкающие к линии столкновения.

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В результате обстрелов Купянска повреждены админздание медицинского учреждения и частные жилые дома.

По словам Синегубова, в Волчанске огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Люди не пострадали.

В пятницу, 3 февраля, российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате погибли двое братьев, их отец ранен.