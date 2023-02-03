Удар по частному дому. Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли два брата, их отец ранен 3 февраля, 08:46 Спасатели работают на месте обстрела (Фото:t.me/synegubov)

В пятницу, 3 февраля российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате погибли двое братьев, их отец ранен.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, около 4:30 утра враг обстрелял город Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован.

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Синегубов добавил, что за прошедшие сутки враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двухлетней и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

"Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары», — говорится в сообщении.

В Волчанске пострадала женщина 51 год. Получила необходимую медицинскую помощь на месте.