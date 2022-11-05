Оккупанты били по четырем районам Харьковской области, в учебном заведении вспыхнул пожар 5 ноября, 09:11 Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В течение пятницы, 4 ноября, оккупанты вели обстрелы населенных пунктов Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Как отмечается, в селе Осиново Купянского района в результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения, произошел пожар.

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В течение суток пострадавшие в результате российских обстрелов гражданских в области не зафиксированы.

Синегубов добавил, что продолжаются работы по разминированию освобожденных от оккупантов территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 142 взрывоопасных предмета.