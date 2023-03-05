Оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими в Харьковской области, погибла супружеская пара

5 марта, 17:29
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Последствия российского обстрела автомобиля в Харьковской области, 5 марта 2023 года (Фото:Харьковская областная прокуратура / Facebook)

Последствия российского обстрела автомобиля в Харьковской области, 5 марта 2023 года (Фото:Харьковская областная прокуратура / Facebook)

В Харьковской области в воскресенье, 5 марта, российский снаряд попал в автомобиль с гражданскими, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Facebook.

По данным следствия, оккупанты обстреляли из артиллерии село Бударки Чугуевского района. Снаряд попал в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.

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Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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4 марта российские оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. В результате этого один человек погиб. Враг разрушил по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки, повредил здания образовательного учреждения, роддом и объект транспортной инфраструктуры.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Харьковская область Оккупант Война России против Украины

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