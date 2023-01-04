Российские войска обстреляли три района Харьковской области: два человека ранены 4 января, 10:41 Поврежденное в ноябре здание в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты в течение суток обстреляли ряд приграничных населенных пунктов в Харьковской области. В результате обстрелов со стороны войск РФ ранены двое гражданских.

Об этом утром в среду, 4 января, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, из-за обстрелов пострадали мужчины 42-х и 72-х лет: их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Видео дня

Под обстрелами находились Купянский, Чугуевский и Харьковский районы. В частности, в городе Волчанск оккупанты повредили дома, а в поселке Двуречная — пожарные автомобили.

