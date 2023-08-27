Оккупанты обстреляли Харьковскую область: погибла женщина 27 августа, 16:29 Предварительно обстрел осуществили из РСЗО (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

В воскресенье, 27 июня, российские оккупанты нанесли удары по Богодуховскому району Харьковской области. В результате атаки РФ погибла женщина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По его данным, предварительно обстрел нанесли из РСЗО.



Синегубов отметил, что в результате обстрела погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения. Это произошло около 13 часов в селе Одноробовка Золочевской общины.



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Также вспыхнул киоск. Синегубов отметил, что к месту направляются подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

26 августа российские войска обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, и еще один человек ранен.