Оккупанты обстреляли Харьковскую область: погибла женщина
Предварительно обстрел осуществили из РСЗО (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)
В воскресенье, 27 июня, российские оккупанты нанесли удары по Богодуховскому району Харьковской области. В результате атаки РФ погибла женщина.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
По его данным, предварительно обстрел нанесли из РСЗО.
Синегубов отметил, что в результате обстрела погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения. Это произошло около 13 часов в селе Одноробовка Золочевской общины.
Также вспыхнул киоск. Синегубов отметил, что к месту направляются подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.
26 августа российские войска обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, и еще один человек ранен.